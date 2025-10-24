Noite EP celebra 50 anos com festa inédita nesta sexta em Franca

Franca se prepara para viver uma noite histórica nesta sexta-feira, 24. A Noite EP – Empresários e Personalidades chega à sua 50ª edição, reafirmando um legado de elegância, reconhecimento e celebração que atravessa gerações.
Criada por Sônia Menezes Pizzo, a querida Patrícia Pizzo, a festa tornou-se uma das mais tradicionais do interior paulista. Em 2025, o evento ganha um significado ainda mais especial ao celebrar meio século, agora sob o comando de Camila Pizzo, apresentadora, colunista e neta da fundadora. Ela é a responsável por dar continuidade à história da família.
“A Noite EP vem se renovando sempre. Uma história que começou com a Patrícia, homenageando os elegantes há mais de 50 anos, e que se tornou a grande Noite EP – Empresários e Personalidades, reconhecida mundo afora e que, nos seus 50 anos, está movimentando toda a cidade e a região”, conta Camila.
Reconhecimento
De acordo com Camila, o carinho do público ultrapassa as fronteiras de Franca. “Recebemos mensagens de vários estados, inclusive de Minas Gerais - Belo Horizonte - e Rio de Janeiro, com pessoas querendo saber como participar do evento. Está sendo muito gratificante.”
Camila carrega o mesmo espírito da avó, que sempre fez da Noite EP uma vitrine de reconhecimento. “Celebrar o legado que a Patrícia deixou, um legado de reconhecimento e de gratidão, que ela sempre fez questão de manter, reconhecer as pessoas e o trabalho delas, independente do tamanho ou do faturamento, mas reconhecer todos aqueles que fazem da nossa cidade uma cidade melhor.”
A festa
A 50ª edição será realizada no Villa Eventos, reunindo empresários, personalidades e famílias que ajudaram a construir a história de Franca. O evento contará com shows das bandas Conexão Nacional e Malabarizando, além de um buffet premium especialmente preparado para a ocasião.
“A Noite EP é mais do que uma festa. É um encontro que celebra histórias de sucesso, valoriza trajetórias e conecta pessoas que fazem a diferença em nossa cidade. Chegar à 50ª edição é escrever um capítulo histórico que reforça a importância de reconhecer quem contribui para o crescimento coletivo”, afirma Camila.
Com ingressos esgotados, a celebração promete reunir diferentes gerações em uma noite marcada por emoção e homenagens.
“A Noite EP é de todos nós, é de Franca. Eu só tenho a agradecer aos meus fornecedores, à minha equipe, aos patrocinadores e aos homenageados. Celebrar 50 anos dessa história é celebrar a vida, o legado da Patrícia e a força da nossa cidade”, destaca a colunista.
