Noite EP celebra 50 anos com festa inédita nesta sexta em Franca

Franca se prepara para viver uma noite histórica nesta sexta-feira, 24. A Noite EP – Empresários e Personalidades chega à sua 50ª edição, reafirmando um legado de elegância, reconhecimento e celebração que atravessa gerações.

Criada por Sônia Menezes Pizzo, a querida Patrícia Pizzo, a festa tornou-se uma das mais tradicionais do interior paulista. Em 2025, o evento ganha um significado ainda mais especial ao celebrar meio século, agora sob o comando de Camila Pizzo, apresentadora, colunista e neta da fundadora. Ela é a responsável por dar continuidade à história da família.

“A Noite EP vem se renovando sempre. Uma história que começou com a Patrícia, homenageando os elegantes há mais de 50 anos, e que se tornou a grande Noite EP – Empresários e Personalidades, reconhecida mundo afora e que, nos seus 50 anos, está movimentando toda a cidade e a região”, conta Camila.

Reconhecimento