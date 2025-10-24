Prefeitura inicia recapeamento de ruas no Jardim Aeroporto I

Nesta quinta-feira, 23, as obras de recapeamento no Jardim Aeroporto I, em Franca, do Programa “Asfalto Novo”, começaram. O serviço abrangerá 74,4 mil metros quadrados de asfalto em 24 vias do bairro.

Entre as ruas contempladas, estão: Alceu da Mota Leite, Aloísio Horácio Brigagão do Couto, Arnaldo Tasso, Atílio Marconi, Capitão Fernando Garcia, Dirce de Souza, Dr. Waldemar César Caleiro, Eliza Fanan, Emília Vieira Caleiro, Francisco Marconi, Francisco Scott, Idalina Leal, Jayme Bertolato, José Cristino Borges, João Antônio da Silva, Luís Martins, Maria Conceição Machado, Paulo Sérgio Diamantino, Professora Iolanda Kellner Lima, Reinaldo Maniero, Willian Cury, Octávia Neiva Borges, Oscar Tofeti e Oswaldo Tasso.

Antes do Jardim Aeroporto I, o programa já havia contemplado bairros como Jardim Ângela Rosa, Vila Santa Cruz (prolongamento), Vila Santa Terezinha, Parque do Horto, Jardim Veneza e Paraty.