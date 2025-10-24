Água falta ou chega suja a torneiras de moradores de Franca

Moradores dos bairros Jardim Aeroporto II e Vila Scarabucci, em Franca, relataram problemas no abastecimento de água e alteração na coloração do líquido nos últimos dias. Segundo os relatos enviados à equipe do portal GCN/Sampi, as ocorrências incluem dois dias sem água e fornecimento com aparência amarelada, o que gerou preocupação entre os moradores.

“Já é o segundo dia sem água aqui no Jardim Aeroporto II, na rua Nelson Ribeiro. A Sabesp não falou nada e, quando a água chega, está cor de barro”, disse uma moradora. Outro morador da Vila Scarabucci também afirmou que o problema persiste há cerca de uma semana. “A água está amarela, dá até medo de usar. Cobram caro e entregam água de má qualidade”, reclamou.

Em nota, a Sabesp informou que uma manutenção emergencial realizada nesta semana afetou temporariamente o fornecimento no Jardim Aeroporto, mas que o serviço foi concluído no mesmo dia e o abastecimento já está normalizado.