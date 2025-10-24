Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 24, em Franca:
Nome: Divina Maria Mendes
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Arcilia Maria Segismundo Teixeira
Idade: 87 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Sebastião Leandro de Faria
Idade: 78 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
