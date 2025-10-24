Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 24, em Franca:

Nome: Divina Maria Mendes

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Arcilia Maria Segismundo Teixeira

Idade: 87 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 15h