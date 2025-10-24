Inscrições para curso gratuito de teatro terminam nesta sexta

Interessados em participar do Ateliê de Criação: Estudo Sobre o Trágico - Antígona, de Sófocles têm até esta sexta-feira, 24, para se inscrever. O curso é gratuito, tem duração de dez meses e será realizado em Franca a partir de novembro.

A formação é voltada a jovens e adultos a partir de 16 anos, com 30 vagas disponíveis. O projeto une teatro, cinema, performance e instalação, com aulas ministradas por artistas e mestres no área.

Além das atividades formativas, o curso resultará na montagem da peça “Antígona”, de Sófocles, e na exposição-instalação “Memórias de Mulheres da Resistência”, que reunirá artes visuais e performances inspiradas em trajetórias de mulheres francanas.