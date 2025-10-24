Inscrições para curso gratuito de teatro terminam nesta sexta

Interessados em participar do Ateliê de Criação: Estudo Sobre o Trágico - Antígona, de Sófocles têm até esta sexta-feira, 24, para se inscrever. O curso é gratuito, tem duração de dez meses e será realizado em Franca a partir de novembro.
A formação é voltada a jovens e adultos a partir de 16 anos, com 30 vagas disponíveis. O projeto une teatro, cinema, performance e instalação, com aulas ministradas por artistas e mestres no área.
Além das atividades formativas, o curso resultará na montagem da peça “Antígona”, de Sófocles, e na exposição-instalação “Memórias de Mulheres da Resistência”, que reunirá artes visuais e performances inspiradas em trajetórias de mulheres francanas.
As aulas acontecem sempre às sextas-feiras, das 19h às 22h30, no Instituto Práxis de Educação e Cultura (rua Diogo Feijó, 1.956, Bairro Estação, Franca).
O projeto é uma realização conjunta do Ipra (Instituto Práxis de Educação e Cultura), Cia. Antares e Ateliê de Criação Lusco-Fusco, com apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo e do Ministério da Cultura.
Serviço
Período de inscrição: até 24 de outubro
Início do curso: 7 de novembro de 2025
Local: Ipra – Rua Diogo Feijó, 1.956, Estação, Franca
Formulário de inscrição: clique aqui
Gratuito | Classificação: a partir de 16 anos
