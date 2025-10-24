Após semana fria, calor chega a Franca neste fim de semana

O fim de semana em Franca promete ser ensolarado e com temperaturas em elevação, segundo a Climatempo. Os próximos dias terão clima agradável, embora o calor e o aumento da nebulosidade - especialmente a partir de sábado - mereçam atenção. Além disso, não há previsão de chuva, o que favorece quem planeja atividades ao ar livre.

Essa sexta-feira, 24, o último dia útil da semana será marcado por tempo firme e céu totalmente limpo, ideal para começar o descanso.

Mínima: 14°C

Máxima: 26°C

Chuva: 0% – não há previsão de precipitação

Destaque: noite de tempo aberto e sem nuvens

O sábado, 25, segue ensolarado, mas com mais nuvens à tarde. As temperaturas sobem em relação à sexta, trazendo sensação de calor.