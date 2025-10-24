Após semana fria, calor chega a Franca neste fim de semana

O fim de semana em Franca promete ser ensolarado e com temperaturas em elevação, segundo a Climatempo. Os próximos dias terão clima agradável, embora o calor e o aumento da nebulosidade - especialmente a partir de sábado - mereçam atenção. Além disso, não há previsão de chuva, o que favorece quem planeja atividades ao ar livre.
Essa sexta-feira, 24, o último dia útil da semana será marcado por tempo firme e céu totalmente limpo, ideal para começar o descanso.
- Mínima: 14°C
- Máxima: 26°C
- Chuva: 0% – não há previsão de precipitação
- Destaque: noite de tempo aberto e sem nuvens
O sábado, 25, segue ensolarado, mas com mais nuvens à tarde. As temperaturas sobem em relação à sexta, trazendo sensação de calor.
- Mínima: 16°C
- Máxima: 29°C
- Chuva: 0% – tempo firme
- Destaque: sol forte e presença de nuvens no período da tarde, sem risco de chuva
Já o domingo, 26, será o dia mais quente do fim de semana, com os termômetros chegando aos 32°C. O tempo continua firme, com sol e muitas nuvens.
- Mínima: 19°C
- Máxima: 32°C
- Chuva: 0% – sem previsão de chuva
- Destaque: céu parcialmente nublado durante a tarde e à noite, mas sem precipitações
