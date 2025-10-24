24 de outubro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Após semana fria, calor chega a Franca neste fim de semana

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Pedro Dartibale/GCN
Céu visto na zona Oeste de Franca
Céu visto na zona Oeste de Franca

O fim de semana em Franca promete ser ensolarado e com temperaturas em elevação, segundo a Climatempo. Os próximos dias terão clima agradável, embora o calor e o aumento da nebulosidade - especialmente a partir de sábado - mereçam atenção. Além disso, não há previsão de chuva, o que favorece quem planeja atividades ao ar livre.

Essa sexta-feira, 24, o último dia útil da semana será marcado por tempo firme e céu totalmente limpo, ideal para começar o descanso.

  • Mínima: 14°C
  • Máxima: 26°C
  • Chuva: 0% – não há previsão de precipitação
  • Destaque: noite de tempo aberto e sem nuvens

O sábado, 25, segue ensolarado, mas com mais nuvens à tarde. As temperaturas sobem em relação à sexta, trazendo sensação de calor.

  • Mínima: 16°C
  • Máxima: 29°C
  • Chuva: 0% – tempo firme
  • Destaque: sol forte e presença de nuvens no período da tarde, sem risco de chuva

Já o domingo, 26, será o dia mais quente do fim de semana, com os termômetros chegando aos 32°C. O tempo continua firme, com sol e muitas nuvens.

  • Mínima: 19°C
  • Máxima: 32°C
  • Chuva: 0% – sem previsão de chuva
  • Destaque: céu parcialmente nublado durante a tarde e à noite, mas sem precipitações

