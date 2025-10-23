23 de outubro de 2025
RESIDENCIAL ZANETTI

Secretária fica ferida após moto cortar sua frente em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
GCN
Resgate durante o atendimento da vítima em Franca
Resgate durante o atendimento da vítima em Franca

Uma secretária de 23 anos ficou ferida na noite desta quinta-feira, 23, após sofrer um acidente de trânsito na avenida São Vicente, no Residencial Irineu Zanetti, na região Sul de Franca.

Segundo a vítima, ela seguia em sua moto na avenida no sentido bairro-centro, quando um motociclista cortou a frente dela para fazer uma conversão.

A jovem não conseguiu desviar e caiu na avenida. O motociclista também caiu, mas se levantou e foi embora. Minutos depois, ele voltou em uma bicicleta, conversou um pouco com as testemunhas e foi embora.

O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a jovem com ferimentos leves em uma unidade de saúde da cidade. Uma equipe de trânsito da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

