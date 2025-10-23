GCM recupera bicicleta furtada em setembro em Franca

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Franca recuperou uma bicicleta furtada no início de setembro nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde. A bicicleta foi localizada nesta quinta-feira, 23, durante patrulhamento pela avenida Hotto Paiva, na região Norte da cidade.
Segundo a GCM, os guardas avistaram uma bicicleta com as mesmas características da que havia sido furtada no dia 5 de setembro.
Na época, o dono, funcionário da Secretaria de Saúde, registrou boletim de ocorrência e apresentou uma foto do meio de transporte para ajudar nas buscas.
Durante a abordagem, o ciclista de 18 anos afirmou que havia comprado a bicicleta pela internet, pagando R$ 800, e que não conhecia o vendedor. Ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) para prestar esclarecimentos.
O proprietário foi contatado pela GCM e enviou a nota fiscal e o boletim de ocorrência original, o que permitiu confirmar que o número do quadro da bicicleta correspondia ao da nota.
A bicicleta foi devolvida ao dono. A ocorrência foi registrada como receptação. O jovem detido, que já possui passagens por furto e tráfico de drogas, foi ouvido e liberado.
