Motociclista é preso após atropelar idoso em São Joaquim da Barra

Um idoso de 75 anos ficou em estado grave após ser atropelado por uma motocicleta na manhã de quarta-feira, 22, na rua São Paulo, na região central de São Joaquim da Barra.
Uma câmera de segurança registrou o momento em que o motociclista trafegava em alta velocidade e fazia manobras perigosas quando atingiu a vítima, que atravessava a rua.
O impacto foi tão forte que a motocicleta parou a metros de distância do ponto da colisão. Pessoas ligadas ao condutor teriam interferido na cena, retirando a moto e limpando vestígios de sangue, o que dificultou o trabalho da perícia.
O idoso foi socorrido em estado grave e segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de São Joaquim da Barra, com risco de morte.
Segundo informações médicas, ele deve ser transferido para uma unidade hospitalar de referência em Franca nas próximas horas.
Testemunhas relataram à polícia que o condutor da moto circulava entre o meio-fio e a calçada, tentando evitar reduzir a velocidade.
Diante das evidências, o motociclista foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, além de infrações previstas no CTB (Código de Trânsito Brasileiro).
A Polícia Civil informou que a conduta dele configura dolo eventual, ou seja, ele assumiu o risco de causar a morte ao dirigir daquela forma.
O homem foi atendido em uma unidade de saúde e, em seguida, levado à cadeia pública de São Joaquim da Barra, onde permanece à disposição da Justiça.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.