Motociclista é preso após atropelar idoso em São Joaquim da Barra

Um idoso de 75 anos ficou em estado grave após ser atropelado por uma motocicleta na manhã de quarta-feira, 22, na rua São Paulo, na região central de São Joaquim da Barra.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o motociclista trafegava em alta velocidade e fazia manobras perigosas quando atingiu a vítima, que atravessava a rua.

O impacto foi tão forte que a motocicleta parou a metros de distância do ponto da colisão. Pessoas ligadas ao condutor teriam interferido na cena, retirando a moto e limpando vestígios de sangue, o que dificultou o trabalho da perícia.