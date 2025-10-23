Gasolina jorra após tentativa de furto em oleoduto na região

Uma tentativa de furto de combustível provocou um vazamento de gasolina e um prejuízo milionário em um oleoduto da Petrobras na manhã desta quinta-feira, 23, na zona rural entre os municípios de Orlândia e Sales Oliveira, na região de Franca.

O crime aconteceu nas proximidades da Fazenda Monte Belo e mobilizou equipes da Prefeitura de Orlândia, Transpetro, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar.

De acordo com informações da Polícia Civil de Sales Oliveira, um homem foi preso em um matagal próximo à rodovia Anhanguera. Ele confessou o crime e afirmou que chegou ao local em um Chevrolet Corsa com outros quatro comparsas, que conseguiram fugir.