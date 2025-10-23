Gasolina jorra após tentativa de furto em oleoduto na região

Uma tentativa de furto de combustível provocou um vazamento de gasolina e um prejuízo milionário em um oleoduto da Petrobras na manhã desta quinta-feira, 23, na zona rural entre os municípios de Orlândia e Sales Oliveira, na região de Franca.
O crime aconteceu nas proximidades da Fazenda Monte Belo e mobilizou equipes da Prefeitura de Orlândia, Transpetro, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar.
De acordo com informações da Polícia Civil de Sales Oliveira, um homem foi preso em um matagal próximo à rodovia Anhanguera. Ele confessou o crime e afirmou que chegou ao local em um Chevrolet Corsa com outros quatro comparsas, que conseguiram fugir.
O suspeito foi levado para a delegacia da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.
Não há risco à vida, diz a empresa
A Transpetro, subsidiária da Petrobras, informou em nota que identificou uma derivação clandestina em um duto operado pela companhia, o que provocou o vazamento de gasolina.
Segundo a empresa, não há risco à vida, e as equipes de contingência foram acionadas imediatamente para conter o vazamento. A operação do duto foi interrompida e o local, totalmente isolado.
O combustível chegou a jorrar a metros de altura, representando risco de explosão e contaminação ambiental. Há forte odor de gasolina na região.
Por segurança, a Prefeitura de Orlândia pediu que a população evite se aproximar da área até a completa liberação pelas autoridades.
Além das equipes municipais, participam do trabalho de contenção e segurança técnicos da Petrobras, patrulhas rurais, brigadas de usinas da região, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.
A Transpetro afirmou ainda que é vítima desse tipo de crime e que mantém uma estratégia integrada de combate ao furto de derivados, com o uso de tecnologia, parcerias com órgãos de segurança e campanhas de conscientização. A empresa orienta que denúncias podem ser feitas pelo número 168, canal que funciona 24 horas por dia, com garantia de anonimato.
