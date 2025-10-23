Ex-jogador Tiago Splitter assume o Portland Trail Blazers da NBA

O ex-pivô Tiago Splitter, de 40 anos, assumiu o comando técnico do Portland Trail Blazers para a nova temporada da NBA. Splitter se torna o primeiro treinador brasileiro a comandar uma equipe da liga profissional de basquete dos EUA.

Ele assumiu o cargo no lugar de Chauncey Billups, que foi preso nesta quinta-feira, 23, por suposto envolvimento em uma operação ilegal de pôquer ligada à máfia, que vinha sendo investigada pelo FBI. Além dos Blazers, o ex-jogador também trabalhou como assistente do Brooklyn Nets (2019-2023) e do Houston Rockets (2023-2024).

Este será o segundo trabalho dele como treinador. Além do novo cargo nos Blazers, o brasileiro foi o técnico do Paris Basketball entre 2024 e 2025, responsável por levar a equipe às quartas de final da EuroLeague e ao título da Liga Francesa de Basquete.