Ex-jogador Tiago Splitter assume o Portland Trail Blazers da NBA

O ex-pivô Tiago Splitter, de 40 anos, assumiu o comando técnico do Portland Trail Blazers para a nova temporada da NBA. Splitter se torna o primeiro treinador brasileiro a comandar uma equipe da liga profissional de basquete dos EUA.
Ele assumiu o cargo no lugar de Chauncey Billups, que foi preso nesta quinta-feira, 23, por suposto envolvimento em uma operação ilegal de pôquer ligada à máfia, que vinha sendo investigada pelo FBI. Além dos Blazers, o ex-jogador também trabalhou como assistente do Brooklyn Nets (2019-2023) e do Houston Rockets (2023-2024).
Este será o segundo trabalho dele como treinador. Além do novo cargo nos Blazers, o brasileiro foi o técnico do Paris Basketball entre 2024 e 2025, responsável por levar a equipe às quartas de final da EuroLeague e ao título da Liga Francesa de Basquete.
Splitter comemorou nas redes sociais: "Começando um novo capítulo na minha carreira. Cheio de energia para iniciar uma grande temporada com o Portland Trail Blazers."
Carreira
Nascido em Blumenau (SC), Splitter atuou profissionalmente de 1999 a 2017 e fez história no basquete espanhol e no San Antonio Spurs, tornando-se o primeiro brasileiro campeão da NBA em 2014. Além dos Spurs, ele ainda jogou no Atlanta Hawks e no Philadelphia 76ers. Ele também defendeu a seleção brasileira.
Após anos enfrentando problemas físicos, que levaram inclusive a uma cirurgia no quadril em 2016, Splitter anunciou a aposentadoria em 2018, investindo na parte técnica. Após passar por alguns clubes, ele chegou para fazer parte do projeto do próprio Portland Trail Blazers como assistente.
