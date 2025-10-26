Franca adere à 'ponte' no Dia do Servidor nesta terça-feira

Ao contrário de outras cidades que anteciparam a paralisação dos serviços, a Prefeitura de Franca decretou ponto facultativo nesta terça-feira, 28, em comemoração ao Dia do Servidor Público, e suspendeu o expediente também na segunda-feira, 27. Assim, os servidores municipais terão uma "ponte".

Ainda segundo o decreto, publicado na edição do Diário Oficial do Município de 12 de outubro, por conta da suspensão, os funcionários deveriam compensar a jornada não cumprida nos dias úteis seguintes, trabalhando de 30 a 60 minutos a mais por dia.

Os serviços essenciais, como os de urgência e emergência de saúde, por exemplo, funcionarão sem interrupções.

