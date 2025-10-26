Franca adere à 'ponte' no Dia do Servidor nesta terça-feira

Ao contrário de outras cidades que anteciparam a paralisação dos serviços, a Prefeitura de Franca decretou ponto facultativo nesta terça-feira, 28, em comemoração ao Dia do Servidor Público, e suspendeu o expediente também na segunda-feira, 27. Assim, os servidores municipais terão uma "ponte".
Ainda segundo o decreto, publicado na edição do Diário Oficial do Município de 12 de outubro, por conta da suspensão, os funcionários deveriam compensar a jornada não cumprida nos dias úteis seguintes, trabalhando de 30 a 60 minutos a mais por dia.
Os serviços essenciais, como os de urgência e emergência de saúde, por exemplo, funcionarão sem interrupções.
País e estados
No âmbito federal, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos confirmou, na última segunda-feira, 20, a antecipação do ponto facultativo do Dia do Servidor Público do dia 28 para o dia 27, conforme a Portaria MGI nº 9.873, de 27 de dezembro de 2024.
Seguindo a decisão do governo federal, pelo menos cinco estados — São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Roraima e Rondônia — também adotaram a mesma medida.
Cidades
Entre as cidades da região, Franca e Ribeirão Preto são algumas das únicas que decidiram adotar a parada dupla. Em Ribeirão Preto, o anúncio do ponto facultativo foi publicado no site da Prefeitura na última quinta-feira, 23.
Já Bauru foi uma das cidades que moveu o Dia do Servidor para a segunda-feira, conforme divulgado em seu calendário anual.
No Sul de Minas Gerais, Cássia (MG) também adiantou o ponto facultativo. Claraval (MG) divulgou, nas redes sociais da administração pública, a antecipação, dizendo que seus servidores terão três dias de descanso em sequência. Ibiraci (MG) foi além e inovou na antecipação: em vez de antecipar para a segunda-feira, o ponto facultativo foi na sexta-feira, 24.
