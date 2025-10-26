Mãe e filho criam casa para idosas em Franca: 'tínhamos o sonho'

Um sonho que nasceu em meio à crise e se transformou em um negócio de sucesso. Essa é a história de Gustavo Dorigan, de 19 anos, e sua mãe, Lara Carolina Margato, de 43 anos, que superaram as dificuldades da pandemia da covid-19 e hoje administram um residencial exclusivo para idosas em Franca.

Formada em pedagogia, Lara perdeu o emprego durante o período em que as escolas suspenderam as aulas presenciais. "Na pandemia, muitos professores foram dispensados, e minha mãe foi uma dessas. A gente não sabia o que fazer", relembra Gustavo.

Com apenas R$ 1 mil em mãos, mãe e filho viajaram até o Brás, em São Paulo, onde compraram roupas para revender em Franca. O pequeno negócio deu certo. “Deu para pagar as contas, e com o tempo ela conseguiu começar o curso de enfermagem”, conta o jovem.