GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
CONVITE DE MISSA

Missa de Sétimo Dia de Cícero de Castro Filho


Esposa Marlene e filhos Cícero Neto, Fernando e Roberto comunicam que a Missa de Sétimo Dia em memória de seu querido esposo e pai, Cícero de Castro Filho, será celebrada neste sábado, às 17h, no Santuário Diocesano Santo Antônio, localizado na Rua Capitão Anselmo, 1.411 – Cidade Nova, Franca (SP).

Antecipadamente, a família agradece a todos pelas manifestações de carinho, amizade e conforto recebidas neste momento de dor.

