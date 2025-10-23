23 de outubro de 2025
ACIDENTE

Motociclista é encontrado desacordado após bater em árvore

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Moto caída no acostamento da rodovia Tancredo Neves
Moto caída no acostamento da rodovia Tancredo Neves

Um motociclista foi encontrado desacordado após bater em uma árvore no início da tarde desta quinta-feira, 23, na altura do km 13 da rodovia Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval (MG). Segundo informações de testemunhas, o homem seguia no sentido Claraval–Franca quando perdeu o controle de uma Titan 150 prata, saiu da pista, percorreu o acostamento de terra e acabou colidindo com a árvore.

O agricultor Maurício Júnior, que passava pelo local, contou que encontrou o motociclista caído e desacordado no acostamento. “Retiraram o capacete e ele foi voltando aos poucos, mas ainda desorientado”, relatou.

Moradores tentaram acionar a polícia e o resgate, mas não conseguiram contato imediato. Uma das pessoas que prestava socorro foi até Claraval para avisar as autoridades, e só então o resgate chegou ao local, levando a vítima para atendimento médico na cidade mineira.

Até o momento, a identidade e o estado de saúde do motociclista não foram divulgados.

