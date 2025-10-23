Motociclista é encontrado desacordado após bater em árvore

Um motociclista foi encontrado desacordado após bater em uma árvore no início da tarde desta quinta-feira, 23, na altura do km 13 da rodovia Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval (MG). Segundo informações de testemunhas, o homem seguia no sentido Claraval–Franca quando perdeu o controle de uma Titan 150 prata, saiu da pista, percorreu o acostamento de terra e acabou colidindo com a árvore.

O agricultor Maurício Júnior, que passava pelo local, contou que encontrou o motociclista caído e desacordado no acostamento. “Retiraram o capacete e ele foi voltando aos poucos, mas ainda desorientado”, relatou.

Moradores tentaram acionar a polícia e o resgate, mas não conseguiram contato imediato. Uma das pessoas que prestava socorro foi até Claraval para avisar as autoridades, e só então o resgate chegou ao local, levando a vítima para atendimento médico na cidade mineira.