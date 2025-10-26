Franca: 43% das pacientes faltaram a consultas de ginecologia

Um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde aponta que, em Franca, 43% das pessoas que agendaram consultas de ginecologia pelo programa público “Mais Consultas” não compareceram em 2025.

Os dados compreendem o período de janeiro a setembro. No total, foram agendadas 32.341 consultas, mas 13.886 faltaram às consultas médicas, marcadas via WhatsApp, sistema implementado pela Prefeitura.

O levantamento mostra também que, nos agendamentos realizados presencialmente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), 29% das pessoas não voltam para serem consultadas. Neste mesmo período, foram agendadas 21.830 consultas com ausência de 6.359 dos inscritos nessas unidades de saúde, também para ginecologia.