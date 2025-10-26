Franca: 43% das pacientes faltaram a consultas de ginecologia

Um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde aponta que, em Franca, 43% das pessoas que agendaram consultas de ginecologia pelo programa público “Mais Consultas” não compareceram em 2025.
Os dados compreendem o período de janeiro a setembro. No total, foram agendadas 32.341 consultas, mas 13.886 faltaram às consultas médicas, marcadas via WhatsApp, sistema implementado pela Prefeitura.
O levantamento mostra também que, nos agendamentos realizados presencialmente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), 29% das pessoas não voltam para serem consultadas. Neste mesmo período, foram agendadas 21.830 consultas com ausência de 6.359 dos inscritos nessas unidades de saúde, também para ginecologia.
A secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, pede que as pessoas informem sobre eventual desistência da consulta para que o serviço seja prestado da melhor maneira possível. “Solicitamos que, ao não poder comparecer, o paciente avise para que outra pessoa possa ser consultada", disse.
O assunto foi abordado pelo vereador Marco Garcia (PP) durante sessão da última terça-feira, 21. "A população também precisa se atentar quanto a isso, para ajudar a própria população."
Os agendamentos são realizados de forma presencial nas UBSs e através do WhatsApp (16) 3711-9592.
