Franca: 43% das pacientes faltaram a consultas de ginecologia

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução
Agendamentos de consultas podem ser feitos por um programa via WhatsApp
Um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde aponta que, em Franca, 43% das pessoas que agendaram consultas de ginecologia pelo programa público “Mais Consultas” não compareceram em 2025.

Os dados compreendem o período de janeiro a setembro. No total, foram agendadas 32.341 consultas, mas 13.886 faltaram às consultas médicas, marcadas via WhatsApp, sistema implementado pela Prefeitura.

O levantamento mostra também que, nos agendamentos realizados presencialmente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), 29% das pessoas não voltam para serem consultadas. Neste mesmo período, foram agendadas 21.830 consultas com ausência de 6.359 dos inscritos nessas unidades de saúde, também para ginecologia.

A secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, pede que as pessoas informem sobre eventual desistência da consulta para que o serviço seja prestado da melhor maneira possível. “Solicitamos que, ao não poder comparecer, o paciente avise para que outra pessoa possa ser consultada", disse.

O assunto foi abordado pelo vereador Marco Garcia (PP) durante sessão da última terça-feira, 21. "A população também precisa se atentar quanto a isso, para ajudar a própria população."

Os agendamentos são realizados de forma presencial nas UBSs e através do WhatsApp (16) 3711-9592.

