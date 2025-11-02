Franca recebeu, no início de outubro, a definição dos campeões da Copa Difusora 2025 de futebol de base. As finais foram realizadas no estádio "Doutor José Lancha Filho”, o “Lanchão”, e reuniram equipes da cidade e da região nas categorias sub-7 ao sub-15, em uma manhã marcada por goleadas e decisões emocionantes nos pênaltis.
O torneio, criado no final dos anos 1990 pelo radialista Marcos Silva e retomado em 2024, reuniu atletas de escolas de futebol tradicionais da cidade e contou com a organização do educador físico Fabiano Pradela, diretor da Escola de Futebol Associação Sabesp.
Ele conta que sempre gostou do campeonato, desde a época em que era estagiário na escola do Tok de Bola. “Minha primeira entrevista como professor foi pela Copa Difusora. Achei fantástico passar na rádio e acompanhar o campeonato”, lembrou Pradela.
Finalistas e campeões
A edição de 2025 da Copa Difusora apresentou jogos com placares variados. Alguns disputados, outros com placares elásticos e finais que exigiram até mesmo a disputa de pênaltis. Abaixo, um resumo do que foram as finais.
Sub-7: GC Showbol dominou a final contra a Academia do Galo e venceu por 6 a 0, garantindo o título com ampla vantagem.
Sub-9: Internacional superou Dente de Leite nos pênaltis por 4 a 2, após empate em 0 a 0 no tempo normal.
Sub-11: Paulista empatou em 1 a 1 com o Internacional e conquistou a vitória por 3 a 1 nas cobranças de pênalti.
Sub-13: Boca Juniors e Dente de Leite empataram em 1 a 1; nas penalidades, o Boca Juniors venceu por 8 a 7.
Sub-15: Academia do Galo venceu o Internacional por 2 a 0, conquistando o título sem necessidade de pênaltis.
Além da Copa Difusora, a Taça GCN, uma subdivisão do campeonato principal, foi disputada, revelando também seus campeões. Internacional, Associação Sabesp, Academia do Galo e Galo Branco foram campeões, enquanto Dente de Leite, Gol de Ouro e Arena Premium ficaram com as vice-lideranças.
“Aqueles que ficaram pelo caminho tiveram a chance de ter a mesma experiência disputando um jogo de mata-mata, disputando uma semifinal, assim como os demais, inclusive a final, pela Taça GCN”, citou Pradela.
Estrutura e emoção nas finais
As finais no "Lanchão" proporcionaram uma experiência especial para atletas e familiares, com cobertura da Rádio Difusora, público presente e campo em excelente condição. “A expectativa era enorme. Finalizar a Copa Difusora lá foi o famoso fechar com chave de ouro. Literalmente”, afirmou Pradela.
O educador também destacou a parceria com a Prefeitura e a Secretaria de Esportes, que cederam o estádio para a realização do torneio. “Sem o apoio da cidade, seria impossível oferecer essa estrutura e esse momento tão especial para os meninos”, disse.
Planos para 2026
Para o próximo ano, a organização pretende ampliar o campeonato, garantindo que todas as equipes joguem entre si, aumentando a integração entre escolas e atletas. As categorias manterão foco nos ímpares, do Sub-7 ao Sub-15, mas poderão incluir o Sub-17 caso haja demanda. “Todo mundo já espera a Copa Difusora. A tendência é só crescer, cada edição uma melhor que a outra”, concluiu Fabiano.
A previsão de realização é que o campeonato ocorra já no primeiro semestre de 2026 e, por conta da ampliação do campeonato, dure até meados de agosto.
“Já fica o convite pra todas as escolas de Franca e região, para participar da Copa Difusora de 2026. A expectativa é essa, de agrupar ainda mais escolas, movimentar ainda mais atletas, porque é um campeonato que foi muito bem visto, já está criando uma tradição assim como foi lá atrás”, concluiu Pradela.
