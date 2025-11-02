Franca recebeu, no início de outubro, a definição dos campeões da Copa Difusora 2025 de futebol de base. As finais foram realizadas no estádio "Doutor José Lancha Filho”, o “Lanchão”, e reuniram equipes da cidade e da região nas categorias sub-7 ao sub-15, em uma manhã marcada por goleadas e decisões emocionantes nos pênaltis.

O torneio, criado no final dos anos 1990 pelo radialista Marcos Silva e retomado em 2024, reuniu atletas de escolas de futebol tradicionais da cidade e contou com a organização do educador físico Fabiano Pradela, diretor da Escola de Futebol Associação Sabesp.

Ele conta que sempre gostou do campeonato, desde a época em que era estagiário na escola do Tok de Bola. “Minha primeira entrevista como professor foi pela Copa Difusora. Achei fantástico passar na rádio e acompanhar o campeonato”, lembrou Pradela.

Finalistas e campeões