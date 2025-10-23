Casal é preso com notas falsas após abastecer carro

A Polícia Militar de Rifaina prendeu um casal suspeito de repassar notas falsas após um funcionário de um posto de combustíveis acionar a corporação, na manhã desta quinta-feira, 23. Segundo a PM, os dois haviam abastecido o veículo e pagado com uma nota de R$ 100 falsa.
Além disso, o casal também pediu a troca de outra nota de R$ 100 por valores menores. Depois que deixaram o local, o funcionário percebeu a falsificação ao comparar as cédulas com outras originais e acionou a polícia.
O sargento Borges e o cabo Feliciano se deslocaram até a Central de Inteligência e Monitoramento da Guarda Civil Municipal, onde, por meio das câmeras, conseguiram identificar o veículo e o casal, confirmando que ambos residiam em Rifaina e haviam seguido em direção à cidade vizinha de Pedregulho.
Durante diligências pela rodovia Cândido Portinari, a equipe policial conseguiu abordar o veículo. Na busca, foi encontrada mais uma cédula falsa de R$ 100.
Diante dos fatos, o casal foi conduzido até a Delegacia, onde a ocorrência foi registrada e as notas falsificadas apreendidas para perícia.
