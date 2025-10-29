O Teatro do Sesc Franca será palco, em novembro, de duas apresentações musicais internacionais que prometem movimentar a cena cultural da cidade.

No dia 8 de novembro, o público confere o espetáculo do grupo Thomas Strønen & Time Is A Blind Guide, liderado pelo renomado baterista e compositor norueguês.

Já no dia 13 de novembro, quem sobe ao palco é Seun Kuti, filho do lendário Fela Kuti (músico, compositor e pioneiro da música afrobeat, se destacou como ativista político e de direitos humanos), com um show repleto de afrobeat, jazz, rap e rock.