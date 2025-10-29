O Teatro do Sesc Franca será palco, em novembro, de duas apresentações musicais internacionais que prometem movimentar a cena cultural da cidade.
No dia 8 de novembro, o público confere o espetáculo do grupo Thomas Strønen & Time Is A Blind Guide, liderado pelo renomado baterista e compositor norueguês.
Já no dia 13 de novembro, quem sobe ao palco é Seun Kuti, filho do lendário Fela Kuti (músico, compositor e pioneiro da música afrobeat, se destacou como ativista político e de direitos humanos), com um show repleto de afrobeat, jazz, rap e rock.
O músico Thomas Strønen apresenta-se em formato de quarteto, explorando a combinação entre piano, cordas e percussão com uma mistura de precisão rítmica e improvisação. Reconhecido como um dos nomes mais criativos do jazz europeu, Strønen revisita seu projeto Time Is A Blind Guide com uma nova formação que intensifica o diálogo acústico entre os integrantes.
No dia 13, Seun Kuti traz ao palco o álbum “Heavier Yet (Lays The Crownless Head)”, produzido por Lenny Kravitz e com participações de Damian Marley, Sampa The Great e Kamasi Washington. A performance dá continuidade ao legado artístico e político de seu pai, Fela Kuti, ícone do afrobeat mundial.
Os ingressos variam entre R$ 18 (credencial plena), R$ 30 (meia), R$ 60 (inteira), com início das vendas on-line e presenciais em datas distintas:
- Thomas Strønen & Time Is A Blind Guide - a partir de 28/10, 17h (on-line), e 29/10, 17h (presencial)
- Seun Kuti - a partir de 4/11, 17h (on-line), e 5/11, 17h (presencial)
Ingressos podem ser adquiridos pelo app Credencial Sesc SP, pela Central de Relacionamento Digital ou presencialmente nas unidades do Sesc.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.