Motociclista fica ferido ao bater na traseira de caminhão

Um motociclista ficou ferido em um acidente na rodovia Cândido Portinari, em Franca, na manhã desta quinta-feira, 23, após colidir na traseira de um caminhão carregado que seguia no mesmo sentido da pista.

O caminhão trafegava pela faixa da direita, próximo à base da concessionária Arteris, quando o motorista ouviu um barulho forte. Ao olhar pelo retrovisor, percebeu o motociclista caído na pista e imediatamente parou o veículo nas proximidades da base, para pedir ajuda.

De acordo com as informações, o motociclista seguia logo atrás do caminhão e acabou atingindo a parte traseira esquerda da carroceria. Com o impacto, ele foi arremessado ao solo e sofreu diversos ferimentos pelo corpo.