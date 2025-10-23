23 de outubro de 2025
CÂNDIDO PORTINARI

Motociclista fica ferido ao bater na traseira de caminhão

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Motocicleta danificada, após colisão com caminhão na rodovia
Um motociclista ficou ferido em um acidente na rodovia Cândido Portinari, em Franca, na manhã desta quinta-feira, 23, após colidir na traseira de um caminhão carregado que seguia no mesmo sentido da pista.

O caminhão trafegava pela faixa da direita, próximo à base da concessionária Arteris, quando o motorista ouviu um barulho forte. Ao olhar pelo retrovisor, percebeu o motociclista caído na pista e imediatamente parou o veículo nas proximidades da base, para pedir ajuda.

De acordo com as informações, o motociclista seguia logo atrás do caminhão e acabou atingindo a parte traseira esquerda da carroceria. Com o impacto, ele foi arremessado ao solo e sofreu diversos ferimentos pelo corpo.

A vítima foi socorrida pela equipe de resgate da Arteris e encaminhada para atendimento médico. O motorista do caminhão, visivelmente abalado com o acidente, não se feriu.

A motocicleta ficou completamente destruída, e o caminhão teve danos na parte traseira da carroceria. A Polícia Rodoviária foi acionada para registrar a ocorrência e controlar o tráfego no trecho.