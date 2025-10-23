Todo dia há tentativa de golpe do falso advogado, alerta OAB

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Franca reuniu representantes do Judiciário e da Polícia Civil em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 22, para reforçar o alerta à população sobre o golpe do falso advogado, que tem feito vítimas em Franca e na região. O encontro marcou o lançamento de uma cartilha informativa voltada à prevenção e ao combate a estelionatários que se passam por profissionais do Direito para extorquir dinheiro de clientes.

O esquema criminoso, segundo a OAB Franca, se baseia na obtenção de informações de processos judiciais para simular comunicações autênticas com clientes. Os golpistas utilizam mensagens de WhatsApp e ligações com tom de urgência para solicitar pagamentos de supostas taxas processuais, muitas vezes com valores altos e prazos curtos.

De acordo com a presidente da OAB Franca, Luiza Gouvêa, a entidade tem atuado de forma integrada com o Fórum e a Polícia Civil desde que os primeiros casos foram identificados, em outubro de 2024.