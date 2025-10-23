Resenha Franca: 'É uma alegria cantar em casa', diz Nathan

O evento Resenha Franca 360° acontece neste sábado, 25, e promete uma noite inesquecível com grandes talentos da música sertaneja local. O evento, que já se tornou tradição em Franca, terá palco 360°, setores diferenciados e uma estrutura pensada para aproximar ainda mais o público dos artistas.
A programação de apresentações terá as duplas Nathan & Eduardo, Ricky & Brenno e Vitor & Ryaan, além dos DJs Pedro Rodrigues, Riqueti e Lipeh, garantindo um mix de ritmos e estilos para animar o público até altas horas.
Nathan, da dupla Nathan & Eduardo formada em Franca, destaca o momento e o espaço dado aos artistas francanos. “É uma alegria imensa cantar em casa, num evento que valoriza quem faz música por aqui. Já estamos na quarta apresentação seguida na festa”, afirmou.
Criada pelo promoter Hevertom Talles, a Resenha Franca 360° nasceu entre amigos e, desde 2023, se tornou um evento aberto ao público, conquistando espaço entre os mais aguardados de Franca.
Os ingressos seguem à venda pelo site Oticket e nos pontos Fioringressos e Sensation Ingressos.
Serviço
Data: Sábado, 25 de outubro de 2025
Horário: 21h
Local: Espaço Royal (Antigo Flamboyant) Av. Pres. Vargas, 2.270 - Recanto do Itambé
Atrações: Nathan & Eduardo, Ricky & Brenno, Vitor & Ryaan, DJs Pedro Rodrigues, Riqueti e Lipeh
Vendas: Oticket, Fioringressos e Sensation Ingressos
