A presença de animais domésticos nas rodovias é um dos desafios enfrentados diariamente pelas equipes da Arteris ViaPaulista, responsável por mais de 700 quilômetros de estradas no interior paulista. De janeiro a setembro deste ano, 67 cães foram resgatados em situação de risco - muitos deles abandonados ou vítimas de atropelamento - e encaminhados a um sítio-abrigo parceiro da concessionária.

Todos os animais recolhidos recebem avaliação veterinária, alimentação e cuidados em um local seguro. Apenas em casos pontuais há devolução aos tutores, mediante comprovação de propriedade, como fotos ou carteira de vacinação. A maioria das ocorrências é registrada nas rodovias Cândido Portinari (SP-334) e Anhanguera (SP-330), principalmente em trechos próximos ao perímetro urbano.

Para incentivar a adoção responsável, a empresa mantém o Programa Me Adota, que busca oferecer uma nova chance aos cães resgatados. Atualmente, cerca de dez animais estão disponíveis para adoção, machos e fêmeas de diferentes idades e tamanhos, todos saudáveis e alguns já castrados.