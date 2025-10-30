A presença de animais domésticos nas rodovias é um dos desafios enfrentados diariamente pelas equipes da Arteris ViaPaulista, responsável por mais de 700 quilômetros de estradas no interior paulista. De janeiro a setembro deste ano, 67 cães foram resgatados em situação de risco - muitos deles abandonados ou vítimas de atropelamento - e encaminhados a um sítio-abrigo parceiro da concessionária.
Todos os animais recolhidos recebem avaliação veterinária, alimentação e cuidados em um local seguro. Apenas em casos pontuais há devolução aos tutores, mediante comprovação de propriedade, como fotos ou carteira de vacinação. A maioria das ocorrências é registrada nas rodovias Cândido Portinari (SP-334) e Anhanguera (SP-330), principalmente em trechos próximos ao perímetro urbano.
Para incentivar a adoção responsável, a empresa mantém o Programa Me Adota, que busca oferecer uma nova chance aos cães resgatados. Atualmente, cerca de dez animais estão disponíveis para adoção, machos e fêmeas de diferentes idades e tamanhos, todos saudáveis e alguns já castrados.
“Por meio do Me Adota, a Arteris ViaPaulista reforça seu compromisso com a segurança viária e a responsabilidade social, contribuindo para rodovias mais seguras e comunidades mais conscientes. Porém, reforçamos que cabe ao tutor a guarda responsável do animal doméstico”, destaca Ana Caetano, gerente de Operações da concessionária.
Além dos cães, a Arteris ViaPaulista também realiza o resgate de animais de grande porte, como cavalos e bois, que representam risco à segurança no trânsito. A empresa lembra que o abandono de animais é crime e pode configurar infração de trânsito.
A concessionária realiza campanhas educativas sobre guarda responsável e segurança viária, com viaturas de inspeção que circulam 24 horas por dia e monitoramento constante pelo Centro de Controle Operacional (CCO). A frota conta com 58 veículos, incluindo caminhões destinados à captura de animais.
Como adotar?
Interessados em oferecer um novo lar a um dos cães resgatados podem entrar em contato pelo e-mail comunicacao.viapaulista@arteris.com.br ou pelo WhatsApp (16) 99975-9284.
Para formalizar a adoção, é necessário apresentar documento com foto (RG ou CNH) e assinar um termo de responsabilidade.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.