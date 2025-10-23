Pedro Júnior, morto em Miguelópolis, deixa mulher e filho

O corpo do empresário Pedro Júnior Batista Campos, de 45 anos, está passando por exames e procedimentos no IML (Instituto Médico Legal) de Franca. Pedro, que atuava no ramo do turismo, era natural de Guaíra, onde vivia com a mulher e o filho, mas mantinha um restaurante em Miguelópolis. Ele foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira, 22, no centro de Miguelópolis. O crime ocorreu por volta das 19h, na avenida Leopoldo Carlos de Oliveira.
De acordo com informações da Polícia Militar, Pedro havia estacionado sua Range Rover e descido do veículo para conversar com alguns homens que estavam em uma mesa de bar, nas proximidades. Durante a conversa, uma discussão teria começado, e um dos indivíduos sacou uma arma e efetuou vários disparos contra o empresário.
Pedro foi atingido e caiu no chão, enquanto seu carro permaneceu ligado durante todo o ocorrido. Policiais que patrulhavam a região chegaram rapidamente e tentaram reanimá-lo, até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que o encaminhou ao hospital. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.
Logo após o crime, o atirador fugiu. A área foi isolada pela Polícia Militar, e a Perícia Técnica foi acionada. O veículo da vítima foi periciado no local, os peritos chegaram a abri-lo, mas nada de relevante foi encontrado.
Testemunhas relataram que os disparos aconteceram logo após uma discussão "acalorada" entre os envolvidos. Informações iniciais apontam que vítima e suspeito já teriam desavenças antigas, o que pode ter motivado o crime.
Pedro era natural de Guaíra, mas trabalhava e mantinha um restaurante em um condomínio de Miguelópolis. Ele era casado e deixa mulher e um filho. O corpo foi encaminhado ao IML e deve ser liberado à família ainda nesta quinta-feira, 23.
Até o momento, o autor dos disparos não foi localizado, e a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso e identificar o suspeito. As diligências continuam.
