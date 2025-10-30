O mercado imobiliário de Franca e região registrou um desempenho expressivo em setembro, com forte alta nas vendas e nas locações de imóveis usados, segundo levantamento do Creci-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo).
A pesquisa, realizada com 71 imobiliárias das cidades de Franca, Aramina, Buritizal, Guaíra, Igarapava, Ituverava, Miguelópolis, Patrocínio Paulista, Ribeirão Corrente e São Joaquim da Barra, mostrou que as vendas aumentaram 82,31% e as locações cresceram 85,71% em relação a agosto.
De acordo com o presidente do Creci-SP, o crescimento indica um reaquecimento do mercado local, impulsionado pela confiança dos consumidores e melhores condições de crédito habitacional, especialmente em financiamentos pela Caixa Econômica Federal, que responderam por 54,8% das vendas.
Os imóveis mais procurados foram casas e apartamentos de até R$ 200 mil, com dois dormitórios e área útil entre 50 m² e 100 m², localizados principalmente na periferia, onde há melhor custo-benefício entre preço e infraestrutura. Para o conselho, o comprador voltou a acreditar na estabilidade econômica e encontrou condições favoráveis para investir na casa própria.
Perfil das vendas e locações
Vendas em setembro:
- Casas: 48%
- Apartamentos: 52%
- 45,2% dos imóveis vendidos estavam na periferia
- Modalidades: 54,8% financiados pela Caixa, 22,6% à vista e 6,5% por outros bancos
Locações em setembro:
- Casas: 62%
- Apartamentos: 38%
- Faixa de aluguel mais comum: até R$ 1.000
- Garantia mais usada: fiador (51,7%)
- Localização dos imóveis alugados: 44% periferia, 52% região central, 4% áreas nobres
A pesquisa aponta ainda que, entre os inquilinos que deixaram seus imóveis, 28,6% mudaram para um aluguel mais barato, enquanto 9,5% optaram por um mais caro.
