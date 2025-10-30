O mercado imobiliário de Franca e região registrou um desempenho expressivo em setembro, com forte alta nas vendas e nas locações de imóveis usados, segundo levantamento do Creci-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo).

A pesquisa, realizada com 71 imobiliárias das cidades de Franca, Aramina, Buritizal, Guaíra, Igarapava, Ituverava, Miguelópolis, Patrocínio Paulista, Ribeirão Corrente e São Joaquim da Barra, mostrou que as vendas aumentaram 82,31% e as locações cresceram 85,71% em relação a agosto.

De acordo com o presidente do Creci-SP, o crescimento indica um reaquecimento do mercado local, impulsionado pela confiança dos consumidores e melhores condições de crédito habitacional, especialmente em financiamentos pela Caixa Econômica Federal, que responderam por 54,8% das vendas.