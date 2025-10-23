Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 23, em Franca:

Nome: Luiz Jacinto da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci (MG)

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Alzira Rosa Brasilino

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h