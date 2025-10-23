Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 23, em Franca:
Nome: Luiz Jacinto da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci (MG)
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Alzira Rosa Brasilino
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Irani Lopes Borges
Idade: 73 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
