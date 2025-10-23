Vunesp abre seleção de fiscais com 106 vagas na região

A Fundação Vunesp está com inscrições abertas para o processo seletivo de fiscais que irão atuar no Saresp (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). As provas estão previstas para o período entre 3 de novembro e 2 de dezembro, e as oportunidades abrangem todo o território paulista.
Em Franca e região, há 106 vagas disponíveis, sendo 65 delas destinadas exclusivamente ao município. Os interessados devem realizar o cadastro no site da Vunesp, clicando aqui, permanecendo abertas as inscrições até o início das provas.
Podem participar profissionais com ensino superior completo ou estudantes do último ano da graduação, independentemente da área de formação.
Os fiscais selecionados receberão R$ 67 por período de trabalho, além de ajuda de custo para transporte quando houver deslocamento intermunicipal para os treinamentos.
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail infosaresp@vunesp.com.br ou pelo telefone (11) 3874-6300 (opção 3).
