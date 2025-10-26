Região de Franca registra 198 obras em escolas e creches

Os números são cinco vezes maiores do que no período de 2019–2022, quando foram entregues apenas 39 obras. O crescimento foi de 407,6% nas entregas e 459% no volume de recursos investidos.

O Governo do Estado de São Paulo investiu R$ 145,5 milhões na região de Franca desde janeiro de 2023, em obras de reformas, ampliações e construções de escolas e creches. No período, foram concluídas 198 intervenções.

De acordo com o presidente da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), responsável pela fiscalização das obras, Fabrício Moura Moreira, o ritmo acelerado é essencial para oferecer espaços mais adequados e seguros aos estudantes. "Estamos investindo nas unidades que mais precisam da nossa atenção. Acompanhamos de perto cada obra para garantir qualidade e entrega dentro do prazo", destacou.

Expansão também nas creches

O investimento alcança ainda a educação infantil. Só na região de Franca, três novas unidades do Programa Creche Escola foram entregues, sendo duas em Orlândia e uma em Patrocínio Paulista. Em todo o estado, o programa já inaugurou 63 creches, com orçamento total de R$ 153,2 milhões, beneficiando 8,1 mil crianças de zero a cinco anos.

As creches são resultado de uma parceria entre a Seduc (Secretaria da Educação), a FDE e as prefeituras, que podem aderir aos programas Paem (Ação Educacional Estado Município) ou Painsp (Plano de Ações Integradas do Estado). Esses mecanismos permitem que o Estado e os municípios compartilhem responsabilidades na execução das obras e na ampliação do atendimento infantil.