23 de outubro de 2025
FLAGRANTE EM VÍDEO

Carro atropela e mata cachorro em Franca; motorista fugiu

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Câmera de Segurança
Tutor próximo ao cachorro depois do atropelamento
Um cachorro morreu após ser atropelado por um carro no Centro de Franca, na terça-feira, 21. O motorista fugiu sem prestar socorro. O caso foi registrado por câmeras de segurança e as imagens foram obtidas pelo portal GCN/Sampi nesta quinta-feira 23.

O tutor caminhava com o animal, um cachorro de pequeno porte, pelas ruas Major Claudiano e Alcindo Ribeiro Conrado, trajeto que costumavam fazer juntos. Segundo conhecidos, o cão era acostumado a andar solto, acompanhando o dono de perto, e não usava coleira.

No momento em que o homem atravessava a rua, o cachorro seguia alguns passos atrás. Um Volkswagen Fox prata, que trafegava pela Major Claudiano, acabou atingindo o animal em cheio. As imagens mostram o exato instante do impacto: o cachorro é arrastado pelo asfalto e chega a se debater por alguns segundos antes de morrer no meio da via.

O motorista, que estava acompanhado de pelo menos outras duas pessoas, não parou para ajudar e fugiu logo após o atropelamento. “Dava pra ter evitado. Ele não estava em alta velocidade, mas as rodas dianteira e traseira direita passaram por cima do cachorro. Fugiu sem prestar qualquer auxílio. Não pode ficar assim”, disse um amigo do tutor, que preferiu não se identificar.

Em estado de desespero, o dono correu até o local, colocou as mãos na cabeça e andou em volta do corpo do animal, sem saber o que fazer. "Não pode ficar impune", concluiu o amigo.