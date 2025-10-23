Último dia para inscrição no concurso para PM de São Paulo

Esta quinta-feira, 23, é o último dia para se inscrever no concurso público da PM/SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo), que está com 2.200 vagas destinadas ao cargo de soldado de 2ª classe. Os interessados podem se inscrever exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 85.
A remuneração inicial é de R$ 5.055, incluindo salário-base e benefícios. Para concorrer, é necessário ensino médio completo, idade entre 17 e 30 anos, altura mínima de 1,55 m para mulheres e 1,60 m para homens, além de Carteira Nacional de Habilitação nas categorias “B”, “C”, “D” ou “E”.
A primeira etapa do concurso contará com prova objetiva e redação, prevista para o dia 30 de novembro. A avaliação será aplicada em 51 cidades, sendo 37 localizadas no Estado de São Paulo, inclusive em Franca, e 14 em outros estados e no Distrito Federal. A prova objetiva terá 60 questões de múltipla escolha, abrangendo conhecimentos gerais e específicos exigidos para o cargo.
O edital completo com todas as informações sobre conteúdo programático, critérios de avaliação e cronograma está disponível no site da Fundação Vunesp.
Para esclarecimento de dúvidas ou mais informações, os candidatos podem acessar o link “Fale Conosco” na página da Vunesp.
O que faz um Soldado Policial Militar de 2ª Classe
A atribuição principal de um Soldado Policial Militar de 2ª Classe é o policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, com aplicação da lei e combate às infrações penais e administrativas. O trabalho começa efetivamente após a conclusão do curso superior de técnico de polícia, realizado na Escola Superior de Soldados.
