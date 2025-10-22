Falta de leitos trava ambulâncias e socorro de acidentada dura 2h

Uma jovem de 16 anos ficou ferida após a moto em que ela estava se envolver em um acidente na avenida Eliza Verzola Gosuen, na Vila Santa Cruz, em Franca. O acidente aconteceu por volta das 18h desta quarta-feira, 22, mas o socorro só chegou por volta das 19h45, já que as ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros estavam retidas na Santa Casa aguardando a liberação de vagas.

Segundo a Polícia Militar, a moto em que a jovem estava seguia na avenida quando foi atingida por um carro que fez uma conversão e não respeitou a sinalização de "Pare" no cruzamento da avenida com a rua Antônio Lobosqui.

Após a batida, o motorista do carro parou, mas disse que precisava realizar um serviço em uma casa e que retornaria em seguida.