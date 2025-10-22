Falta de leitos trava ambulâncias e socorro de acidentada dura 2h

Uma jovem de 16 anos ficou ferida após a moto em que ela estava se envolver em um acidente na avenida Eliza Verzola Gosuen, na Vila Santa Cruz, em Franca. O acidente aconteceu por volta das 18h desta quarta-feira, 22, mas o socorro só chegou por volta das 19h45, já que as ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros estavam retidas na Santa Casa aguardando a liberação de vagas.
Segundo a Polícia Militar, a moto em que a jovem estava seguia na avenida quando foi atingida por um carro que fez uma conversão e não respeitou a sinalização de "Pare" no cruzamento da avenida com a rua Antônio Lobosqui.
Após a batida, o motorista do carro parou, mas disse que precisava realizar um serviço em uma casa e que retornaria em seguida.
A jovem sofreu um ferimento na perna. Já o condutor da moto, que trabalha como motociclista de aplicativo, não se feriu.
Uma viatura do Corpo de Bombeiros que passava pelo local prestou apoio nos primeiros atendimentos, mas, por não se tratar de veículo de Resgate, apenas imobilizou a vítima.
As viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros estavam todas retidas na Santa Casa, aguardando a liberação de leitos.
Após quase duas horas de espera, a jovem foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.
O motorista que causou o acidente retornou ao local e foi qualificado no boletim de ocorrência. Tanto a moto quanto o carro estavam com a documentação em dia. Um boletim de ocorrência foi registrado.
A reportagem procurou a Santa Casa de Franca na noite desta quarta-feira, mas, até o fechamento deste texto, não obteve resposta.
