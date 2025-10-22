Dono de restaurante é executado em Miguelópolis

O empresário Pedro Júnior, proprietário do restaurante Sunset, em Miguelópolis, foi executado a tiros na noite desta quarta-feira, 22, na avenida Leopoldo Carlos de Oliveira, na região central da cidade.

Pedro teria discutido com o autor dos disparos, que estava bebendo em um bar. Eles teriam tido um desentendimento há alguns dias.

Após o crime, o atirador fugiu. Pedro chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade.