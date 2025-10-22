22 de outubro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Dono de restaurante é executado em Miguelópolis

Sampi/Franca
Local da execução em Miguelópolis; vítima: Pedro Júnior
O empresário Pedro Júnior, proprietário do restaurante Sunset, em Miguelópolis, foi executado a tiros na noite desta quarta-feira, 22, na avenida Leopoldo Carlos de Oliveira, na região central da cidade.

Pedro teria discutido com o autor dos disparos, que estava bebendo em um bar. Eles teriam tido um desentendimento há alguns dias.

Após o crime, o atirador fugiu. Pedro chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia técnica, que foi acionada.

Buscas foram realizadas, mas ainda não há informações sobre a identidade ou a prisão do suspeito.

O corpo de Pedro deve ser encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca para exames.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Miguelópolis.

