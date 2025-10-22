23 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ACIDENTE

Motociclista sem CNH fica ferido em batida no Jardim Cambuí

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Hevertom Talles/GCN
Estado dos veículos após a colisão no Jardim Cambuí, em Franca
Estado dos veículos após a colisão no Jardim Cambuí, em Franca

Um motociclista de 18 anos, que não possui habilitação, ficou ferido após um acidente envolvendo um carro na noite desta quarta-feira, 22, na avenida Segundo Guaraldo, no Jardim Cambuí, na região Norte de Franca.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro tentava fazer o retorno na avenida quando o motociclista, que seguia pela via, colidiu violentamente contra o veículo.

Com o impacto, o jovem foi arremessado ao solo e precisou ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", com suspeita de fratura na clavícula.

A motocicleta estava com o licenciamento vencido e apresentava mau estado de conservação.

Policiais militares do Pelotão de Trânsito seguem atendendo à ocorrência.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários