Motociclista sem CNH fica ferido em batida no Jardim Cambuí

Um motociclista de 18 anos, que não possui habilitação, ficou ferido após um acidente envolvendo um carro na noite desta quarta-feira, 22, na avenida Segundo Guaraldo, no Jardim Cambuí, na região Norte de Franca.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro tentava fazer o retorno na avenida quando o motociclista, que seguia pela via, colidiu violentamente contra o veículo.

Com o impacto, o jovem foi arremessado ao solo e precisou ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", com suspeita de fratura na clavícula.