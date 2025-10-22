Idoso fica em estado grave após acidente na avenida Brasil

Um acidente entre um ciclista e um pedestre no fim da tarde desta quarta-feira, 22, deixou um idoso em estado grave na avenida Brasil, na Vila Aparecida, em Franca.
O acidente foi filmado por câmeras de segurança que mostraram o momento em que um pedestre atravessou a avenida fora da faixa. O ciclista, que seguia no sentido bairro, não percebeu e atropelou o pedestre.
Com o impacto, os dois caem. O pedestre sofreu apenas escoriações. Já o ciclista bateu a cabeça.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. Durante o socorro do ciclista, ele precisou ser intubado devido à gravidade das lesões.
Ele foi socorrido para a Santa Casa de Franca, mas precisou ficar na ambulância por mais de uma hora, já que a unidade de saúde estava sem leitos.
O pedestre também foi socorrido.
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.