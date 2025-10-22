Idoso fica em estado grave após acidente na avenida Brasil

Um acidente entre um ciclista e um pedestre no fim da tarde desta quarta-feira, 22, deixou um idoso em estado grave na avenida Brasil, na Vila Aparecida, em Franca.

O acidente foi filmado por câmeras de segurança que mostraram o momento em que um pedestre atravessou a avenida fora da faixa. O ciclista, que seguia no sentido bairro, não percebeu e atropelou o pedestre.

Com o impacto, os dois caem. O pedestre sofreu apenas escoriações. Já o ciclista bateu a cabeça.