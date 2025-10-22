Empresário de Franca é detido por atirar em casa em S.J. da Barra

Um empresário de 37 anos, morador de Franca e identificado apenas pelas iniciais J.C.S.M., foi detido na manhã desta quarta-feira, 22, no Residencial Amazonas. A ação foi realizada por policiais civis de São Joaquim da Barra. Ele é suspeito de ter atirado contra uma casa na cidade há cerca de duas semanas.
De acordo com o delegado Vinícius Marini, responsável pela investigação, o caso aconteceu no Jardim Morumbi. "Um dos tiros atravessou o portão e atingiu a janela de uma casa. No início da apuração, os moradores relataram não ter inimigos e não saber o que poderia ter motivado o ataque", afirmou.
Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que o suspeito mora em Franca e esteve em São Joaquim da Barra no fim de semana em que ocorreram os disparos. Ainda segundo o delegado, ele possui registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador).
Durante o cumprimento do mandado de prisão, os policiais localizaram e apreenderam uma pistola e munições na casa do empresário. Todo o material será periciado.
Em depoimento, o suspeito alegou que estava dentro do carro com a mulher, no banco do passageiro, quando retirou a arma do porta-luvas e ela teria disparado acidentalmente. A versão, no entanto, foi contestada pela polícia.
"As imagens mostram que a arma não dispara sozinha. É como uma faca: ela não entra na barriga de alguém sem uma ação humana. A arma só dispara se houver um ato voluntário. Seja intencional ou não, ele realizou o disparo", explicou o delegado.
Marini também reforçou que o empresário agiu fora dos limites legais de um CAC. “Quem é CAC tem o pensamento de que pode andar armado, e não pode. A arma deve estar desmuniciada, sem munição no carregador, até chegar ao estande de tiro. Lá, sim, ela pode ser municiada”, completou.
O empresário vai responder pelo crime de disparo de arma de fogo. Segundo a polícia, ele chegou a retornar ao local dias depois, mas, como os moradores haviam deixado a casa, desistiu de qualquer novo contato.
A pistola apreendida e as munições foram encaminhadas para perícia.
