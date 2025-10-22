Empresário de Franca é detido por atirar em casa em S.J. da Barra

Um empresário de 37 anos, morador de Franca e identificado apenas pelas iniciais J.C.S.M., foi detido na manhã desta quarta-feira, 22, no Residencial Amazonas. A ação foi realizada por policiais civis de São Joaquim da Barra. Ele é suspeito de ter atirado contra uma casa na cidade há cerca de duas semanas.

De acordo com o delegado Vinícius Marini, responsável pela investigação, o caso aconteceu no Jardim Morumbi. "Um dos tiros atravessou o portão e atingiu a janela de uma casa. No início da apuração, os moradores relataram não ter inimigos e não saber o que poderia ter motivado o ataque", afirmou.

Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que o suspeito mora em Franca e esteve em São Joaquim da Barra no fim de semana em que ocorreram os disparos. Ainda segundo o delegado, ele possui registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador).