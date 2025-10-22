Centro de referência para autismo é inaugurado em Franca

O novo Centro de Referência para Atendimento às Pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) foi inaugurado nesta quarta-feira, 22, na sede da Fundação Allan Kardec, em Franca. O espaço é fruto de uma parceria entre a instituição e o Poder Público.
O vice-presidente da Fundação Allan Kardec, Fernando Palermo, comemorou a parceria com o município e ressaltou o impacto positivo do novo espaço. "A gente sabe que os casos de autismo têm aumentado em uma proporção bastante grande. Então é preciso mesmo que a gente tenha um olhar para esse público. Os desafios para as famílias são muito pesados, e ficamos muito satisfeitos de poder participar desse esforço para o município."
O centro tem capacidade inicial para 60 vagas, divididas em dois turnos, com previsão de realizar mais de 1,4 mil atendimentos por mês. A unidade está equipada com um ambiente amplo, acolhedor e funcional, adaptado para diferentes tipos de acompanhamento.
A estrutura conta com uma equipe multiprofissional composta por 23 profissionais, entre psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicopedagogos, especialistas em integração sensorial, médicos (neurologista e psiquiatra), nutricionista, profissionais de reabilitação e de apoio às famílias, além do corpo administrativo.
O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) reforçou a importância do atendimento integral e humanizado às pessoas com TEA e às suas famílias. "É o ciclo: diagnóstico precoce, tratamento precoce, reabilitação, melhoria da qualidade de vida".
A solenidade também contou com a presença da primeira-dama Cynthia Milhim, da secretária Municipal de Saúde, Waléria Mascarenhas, e do presidente da Câmara Municipal, Daniel Bassi (PSD). Também estiveram presentes os vereadores Leandro O Patriota (PL), Fransérgio Garcia (PL), Marcelo Tidy (MDB), Marília Martins (PSOL), Andréa Silva (Republicanos), Walker Bombeiro da Libras (PL) e Gilson Pelizaro (PT), além de familiares, profissionais da saúde e representantes de entidades sociais.
O vereador Marcelo Tidy ressaltou a importância de Franca ter uma entidade dedicada ao atendimento de pessoas com TEA e comemorou a conclusão do centro. Já Fransérgio Garcia e Gilson Pelizaro destacaram o papel do Legislativo na consolidação do projeto.
Novidade
Alexandre Ferreira anunciou novos projetos voltados à inclusão educacional. "Nós vamos montar um núcleo da Secretaria de Educação que vai acolher as crianças autistas que estão na nossa rede e precisam de ajuda no contraturno com a família. Vamos treinar a família, a criança, os professores e toda a equipe escolar para melhorar o relacionamento das crianças com os colegas e com a escola."
Segundo o prefeito, esse novo núcleo será instalado no prédio do antigo NGA, que passará por reestruturação, oferecendo atendimento técnico e terapias individualizadas, garantindo suporte contínuo às famílias e às escolas.
Atendimento
O funcionamento do Centro de Referência para Atendimento às Pessoas com TEA será de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, na sede da Fundação Allan Kardec, situada na Rua José Marques Garcia, 675, bairro Cidade Nova. O atendimento será mediante encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde, seguindo protocolo específico.
