Centro de referência para autismo é inaugurado em Franca

O novo Centro de Referência para Atendimento às Pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) foi inaugurado nesta quarta-feira, 22, na sede da Fundação Allan Kardec, em Franca. O espaço é fruto de uma parceria entre a instituição e o Poder Público.

O vice-presidente da Fundação Allan Kardec, Fernando Palermo, comemorou a parceria com o município e ressaltou o impacto positivo do novo espaço. "A gente sabe que os casos de autismo têm aumentado em uma proporção bastante grande. Então é preciso mesmo que a gente tenha um olhar para esse público. Os desafios para as famílias são muito pesados, e ficamos muito satisfeitos de poder participar desse esforço para o município."

O centro tem capacidade inicial para 60 vagas, divididas em dois turnos, com previsão de realizar mais de 1,4 mil atendimentos por mês. A unidade está equipada com um ambiente amplo, acolhedor e funcional, adaptado para diferentes tipos de acompanhamento.