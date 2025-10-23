Restinga dobra salário de vereadores, prefeito e triplica do vice

Em uma sessão polêmica, a Câmara Municipal de Restinga aprovou, por 6 votos a 3, projeto de lei que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e vereadores para a próxima legislatura, a partir de 1º de janeiro de 2029. A proposta aprovada na sessão dessa terça-feira, 21, ainda depende de segunda votação.
Para o próximo mandato, o salário do prefeito da cidade, a 10 km de Franca, irá dos atuais R$ 9.480 para R$ 18.500, um aumento de 95%, e o do vice-prefeito de R$ 4.680 para R$ 12.800.
Os vencimentos dos vereadores que atualmente ganham R$ 3.400 passarão para R$ 7.300, sendo 114% de aumento. Os vencimentos do presidente da Câmara passarão dos R$ 4.400 para R$ 8.300.
Esses são valores brutos de acordo com o Portal da Transparência, tanto da Prefeitura quanto da Câmara.
Os vereadores que votaram contra a proposta argumentaram que a cidade tem prioridades mais urgentes para serem atendidas com o dinheiro público.
“Podem até estar defasados os salários, mas eu vejo que a gente tem que pensar nos salários dos funcionários que também estão defasados, principalmente os motoristas que, para ganharem um salário digno, têm que se matar para fazer horas extras”, justificou o vereador Wesley Japa (PL), que votou contra o aumento.
O vereador Ruan Vitor (Podemos) defendeu o aumento. “Se fosse para aumentar o meu salário, eu seria contra, mas isso é para daqui quatro anos, eu não sei se serei eleito.”
