Entregador fica ferido após bater em placa na São Vicente; VEJA

Um motociclista de 37 anos ficou ferido após bater em uma placa de sinalização na tarde desta quarta-feira, 22, na avenida São Vicente, no Jardim Três Colinas, em Franca. O caso foi filmado por câmeras de segurança.

O entregador seguia pela avenida no sentido Residencial Zanetti e, ao passar pela rotatória que liga à avenida Emílio Paludeto, assustou-se com um caminhão que trafegava na faixa da direita. Ele perdeu o controle da motocicleta e atingiu uma placa de sinalização.

Com o impacto, o motociclista caiu e rolou pelo canteiro central da avenida. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a vítima, que sofreu uma fratura na tíbia. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Franca.