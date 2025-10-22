22 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ACIDENTE

Entregador fica ferido após bater em placa na São Vicente; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Socorristas do Samu durante o atendimento da vítima na avenida São Vicente, em Franca
Socorristas do Samu durante o atendimento da vítima na avenida São Vicente, em Franca

Um motociclista de 37 anos ficou ferido após bater em uma placa de sinalização na tarde desta quarta-feira, 22, na avenida São Vicente, no Jardim Três Colinas, em Franca. O caso foi filmado por câmeras de segurança.

O entregador seguia pela avenida no sentido Residencial Zanetti e, ao passar pela rotatória que liga à avenida Emílio Paludeto, assustou-se com um caminhão que trafegava na faixa da direita. Ele perdeu o controle da motocicleta e atingiu uma placa de sinalização.

Com o impacto, o motociclista caiu e rolou pelo canteiro central da avenida. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a vítima, que sofreu uma fratura na tíbia. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Franca.

Apesar do acidente, a via não precisou ser interditada e o tráfego seguiu normalmente.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários