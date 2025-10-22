Prefeito de Restinga anuncia criação de 8 secretarias municipais

O prefeito de Restinga, Felipe Talvani (MDB), enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que cria oito Secretarias Municipais. A proposta, aprovada em primeira votação nessa terça-feira, 21, marca uma mudança na estrutura administrativa da Prefeitura, que até então funcionava apenas com diretorias.
Os novos cargos de secretários serão de livre nomeação do prefeito, com salários de R$ 7.300, dentro do impacto financeiro do orçamento da cidade. No entanto, Talvani disse que nem todos os cargos poderão ser preenchidos imediatamente, e as vagas poderão ser ocupadas por servidores de carreira.
As secretarias criadas são: Secretaria de Saúde; Secretaria de Educação; Secretaria de Assistência Social; Secretaria de Finanças; Secretaria de Infraestrutura; Secretaria de Licitações e Contratos; Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Administração e Governo.
“É uma reestruturação enxuta e dentro da realidade do município. O diretor não tem tanta responsabilidade; tudo é de responsabilidade do prefeito, que assina. Quando se muda para secretaria, eles passam a ter responsabilidades. Então, fica compartilhada essa responsabilidade”, afirmou o prefeito.
O Executivo também teve outro projeto aprovado pela Câmara da cidade, referente à criação de dois cargos de diretores: Tecnologia da Informação e Comunicação, com salários de R$ 4.300.
“Eu poderia criar outras secretarias, como Cultura, Esportes, Meio Ambiente e Desenvolvimento, mas optamos pela Administração e Governo, que engloba todas essas áreas. Isso é o mínimo para realizarmos um bom trabalho”, completou o prefeito de Restinga.
Os projetos ainda dependem de segunda votação. A primeira votação teve resultado de 6 votos a favor e dois contra.
