Prefeito de Restinga anuncia criação de 8 secretarias municipais

O prefeito de Restinga, Felipe Talvani (MDB), enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que cria oito Secretarias Municipais. A proposta, aprovada em primeira votação nessa terça-feira, 21, marca uma mudança na estrutura administrativa da Prefeitura, que até então funcionava apenas com diretorias.

Os novos cargos de secretários serão de livre nomeação do prefeito, com salários de R$ 7.300, dentro do impacto financeiro do orçamento da cidade. No entanto, Talvani disse que nem todos os cargos poderão ser preenchidos imediatamente, e as vagas poderão ser ocupadas por servidores de carreira.

As secretarias criadas são: Secretaria de Saúde; Secretaria de Educação; Secretaria de Assistência Social; Secretaria de Finanças; Secretaria de Infraestrutura; Secretaria de Licitações e Contratos; Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Administração e Governo.