Políticas de 38 cidades se unem em Franca contra o câncer de mama

Uma tarde de outubro ganhou tons de rosa em Franca nessa segunda-feira, 21. Mais de 50 mulheres, vindas de 38 cidades, se reuniram na cidade a convite da deputada estadual Delegada Graciela (PL) para participar de uma ação voltada à conscientização e à prevenção do câncer de mama.
O encontro inédito teve como objetivo unir forças na luta contra a doença e ampliar o alcance das campanhas de prevenção. Entre as participantes, estavam vice-prefeitas, primeiras-damas, vereadoras, secretárias, médicas, professoras e diversas lideranças femininas, que compartilharam experiências e apresentaram propostas de ações conjuntas.
Uma das principais sugestões foi o envio da carreta da mamografia para atender grupos de mulheres em pequenos municípios, facilitando o acesso aos exames preventivos e fortalecendo o diagnóstico precoce.
A vereadora Célia da Habitação (PSDB), de Colina, destacou a importância da iniciativa. “Foi um evento de grande valia para todos. Não poderia ter ocorrido uma iniciativa melhor do que essa. Não é só Outubro Rosa. A gente precisa fazer com que nossa vida se torne cor de rosa, com mais saúde e dignidade”, disse.
De Guariba, a vereadora Magna Rocha (Cidadania) ressaltou o espírito de união e troca de experiências. “Foi um encontro maravilhoso para fortalecermos alianças e trocar ideias. Conheci mulheres com lindas histórias de trabalho e de empenho. Espero que novos encontros sejam realizados para fortalecer a nossa bandeira”, afirmou.
Já a médica veterinária e vereadora Ivânia Soldati (Republicanos), que percorreu 200 quilômetros de Catanduva até Franca, comemorou o resultado. “Adorei. O Outubro Rosa tem tudo a ver com a deputada: ela é uma mulher que luta pelas mulheres. E nós, mulheres, tivemos a oportunidade de discutir, juntas, grandes ideias. Levarei muitos aprendizados para a minha cidade. Foi uma maravilhosa iniciativa da deputada”, comentou.
Com uma trajetória marcada pela defesa das mulheres, tendo comandado a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Franca por 30 anos, a deputada Delegada Graciela se emocionou com a adesão de tantas representantes femininas. Ao fim do encontro, ela presenteou as participantes com lembranças, incluindo mimos enviados pela primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas.
“Foi uma honra receber todas vocês e ouvir tantas manifestações de carinho e reconhecimento ao meu trabalho. Estamos juntas na luta contra o câncer de mama. O autocuidado e o diagnóstico precoce podem salvar vidas. Prevenir é a sua melhor chance”, concluiu a deputada.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.