Políticas de 38 cidades se unem em Franca contra o câncer de mama

Uma tarde de outubro ganhou tons de rosa em Franca nessa segunda-feira, 21. Mais de 50 mulheres, vindas de 38 cidades, se reuniram na cidade a convite da deputada estadual Delegada Graciela (PL) para participar de uma ação voltada à conscientização e à prevenção do câncer de mama.

O encontro inédito teve como objetivo unir forças na luta contra a doença e ampliar o alcance das campanhas de prevenção. Entre as participantes, estavam vice-prefeitas, primeiras-damas, vereadoras, secretárias, médicas, professoras e diversas lideranças femininas, que compartilharam experiências e apresentaram propostas de ações conjuntas.

Uma das principais sugestões foi o envio da carreta da mamografia para atender grupos de mulheres em pequenos municípios, facilitando o acesso aos exames preventivos e fortalecendo o diagnóstico precoce.