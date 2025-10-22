PF prende entregador em Franca acusado de tráfico internacional

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira, 22, um entregador de 28 anos em Franca, durante a Operação Veterano, que desmantelou uma organização criminosa internacional ligada ao tráfico de drogas e armas.

O suspeito, Cleberson dos Santos Costa Junior, foi localizado em uma casa na rua Álvaro Abranches, no bairro Cidade Nova. Ele foi levado à cadeia de Franca e será transferido para Ribeirão Preto.

A operação, deflagrada em nível nacional, cumpriu dez mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão em 16 cidades de cinco estados: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Espírito Santo e Pernambuco.