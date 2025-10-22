22 de outubro de 2025
BRINCADEIRA?

Motorista faz zigue-zague e capota carro em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Destroços do acidente e carro capotado após o impacto contra o poste
Destroços do acidente e carro capotado após o impacto contra o poste

Um carro capotou no início da tarde desta quarta-feira, 22, no Jardim Aeroporto, em Franca, após o motorista perder o controle do veículo enquanto fazia manobras perigosas pela avenida Euclides Vieira Coelho.

Segundo testemunhas, o condutor do Gol prata, que estava com pelo menos três passageiros, seguia em zigue-zague pela via, quando perdeu o controle, atingiu uma placa de sinalização e acabou capotando sobre a calçada.

A moradora do bairro, Cristiana Oliveira, relatou que situações como essa têm sido frequentes na região. “Eles transformam essa avenida em pista de corrida. Já é o terceiro poste que vejo derrubado aqui. Pensa se tem alguém na calçada? Eu passo todos os dias com minha filha pra levar ela na escola”, contou.

Apesar do forte impacto, ninguém se feriu. Testemunhas disseram que, logo após o carro parar de ponta-cabeça, os ocupantes saíram pelas janelas, desviraram o veículo e foram embora.

A Polícia Militar foi acionada e investiga as circunstâncias do acidente.

