Motorista faz zigue-zague e capota carro em Franca

Um carro capotou no início da tarde desta quarta-feira, 22, no Jardim Aeroporto, em Franca, após o motorista perder o controle do veículo enquanto fazia manobras perigosas pela avenida Euclides Vieira Coelho.

Segundo testemunhas, o condutor do Gol prata, que estava com pelo menos três passageiros, seguia em zigue-zague pela via, quando perdeu o controle, atingiu uma placa de sinalização e acabou capotando sobre a calçada.

A moradora do bairro, Cristiana Oliveira, relatou que situações como essa têm sido frequentes na região. “Eles transformam essa avenida em pista de corrida. Já é o terceiro poste que vejo derrubado aqui. Pensa se tem alguém na calçada? Eu passo todos os dias com minha filha pra levar ela na escola”, contou.