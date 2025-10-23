Escola de Franca é reconhecida por educação antirracista

A Escola Estadual Professor "Michel Haber", de Franca, foi selecionada para receber a honraria Selo Baobá 2025, por meio da 8ª edição do Projeto Afrodescendentes 2025, em reconhecimento à trajetória da escola na promoção da educação antirracista e no combate ao racismo.

O Selo Baobá, criado pelo grupo Educaxé, premia pessoas, instituições e produções acadêmicas que contribuem para a visibilidade e valorização das culturas africanas e afro-brasileiras, além de desenvolver práticas pedagógicas e culturais que combatem a intolerância racial. A iniciativa também reconhece comunidades de religiosidade de matrizes africanas no interior paulista que, por meio de suas práticas, promovem benefícios sociais em seus territórios.

A honraria é concedida pelo Educaxé e pela Proec, com apoio de parceiros como a Faculdade de Ciências e Letras da Unesp - Araraquara, Nupe (Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão Universitária - Araraquara), Cladin (Centro de Estudos das Culturas, Línguas Africanas e da Diáspora Negra), e a Ayasvel - Associação Ylê Axé Sete Ventos de Luz.