Savegnago sorteará cinco casas e 61 prêmios de R$ 50 mil

O Savegnago Supermercados irá sortear mais de R$ 5 milhões em prêmios na nova campanha de fim de ano lançada na manhã dessa quarta-feira, 22. Os cupons começarão a ser entregues a partir desta quinta-feira, 23, em todas as unidades do Savegnago.

Ao todo, serão sorteadas cinco casas, no valor de R$ 400 mil, e 61 sorteios de R$ 50 mil. Os sorteios das casas serão divididos em cinco regiões, sendo disponibilizada uma casa para o sorteio na região de Franca, Jardinópolis e Sertãozinho. Já os prêmios de R$ 50 mil serão sorteados por cidade.

O cliente terá um cupom a cada R$ 120 em compras nas lojas Savegnago até o dia 11 de janeiro de 2026. Em casos de compra com o cartão da companhia, o “Nosso Cartão”, os cupons são em dobro. O depósito dos cupons deve ser realizado nas urnas disponibilizadas nas lojas.