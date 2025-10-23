23 de outubro de 2025
5 MILHÕES EM PRÊMIOS

Savegnago sorteará cinco casas e 61 prêmios de R$ 50 mil

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Diretoria do Savegnago Supermercados lança Campanha de Final de Ano 2025
Diretoria do Savegnago Supermercados lança Campanha de Final de Ano 2025

O Savegnago Supermercados irá sortear mais de R$ 5 milhões em prêmios na nova campanha de fim de ano lançada na manhã dessa quarta-feira, 22. Os cupons começarão a ser entregues a partir desta quinta-feira, 23, em todas as unidades do Savegnago.

Ao todo, serão sorteadas cinco casas, no valor de R$ 400 mil, e 61 sorteios de R$ 50 mil. Os sorteios das casas serão divididos em cinco regiões, sendo disponibilizada uma casa para o sorteio na região de Franca, Jardinópolis e Sertãozinho. Já os prêmios de R$ 50 mil serão sorteados por cidade.

O cliente terá um cupom a cada R$ 120 em compras nas lojas Savegnago até o dia 11 de janeiro de 2026. Em casos de compra com o cartão da companhia, o “Nosso Cartão”, os cupons são em dobro. O depósito dos cupons deve ser realizado nas urnas disponibilizadas nas lojas.

O presidente do Savegnago Supermercados, Chalim Savegnago, reforçou a importância da constribuição de todos que apoiam a campanha.

“Só é possível fazer uma campanha como essa com a presença e a participação de todos nossos fornecedores que nos apoiam. Momento muito importante para a nossa empresa, de poder fazer mais para os nossos clientes. Cada detalhe é para encantar nossos clientes”, disse o presidente.

Cadastro 

Para participar da promoção, é necessário se cadastrar no site oficial da promoção, no seguinte link. Os dados necessários são nome completo, e-mail, telefone para contato, CPF, data de nascimento, endereço completo e gênero.

O cadastro pode ser feito acessando o site ou no checkout do caixa nas lojas participantes somente informando os dados solicitados. Ao final do cadastro, basta responder a pergunta “Qual a Rede Forte do Interior?”.

