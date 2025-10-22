22 de outubro de 2025
Carro estaciona em local proibido e causa transtorno no Centro

WhatsApp/GCN
Um carro de aplicativo estacionado de forma irregular na esquina da rua General Carneiro, próximo ao Terminal Ayrton Senna, causou congestionamento e confusão para a circulação de ônibus no Centro de Franca, na manhã desta terça-feira, 22.

Segundo informações de populares, o veículo modelo Fiat Palio ficou parado em um ponto onde o estacionamento é proibido, justamente na curva utilizada pelos ônibus que saem do terminal.

Por conta disso, os coletivos tiveram dificuldade para manobrar, e alguns motoristas chegaram a subir parcialmente na calçada para tentar desviar. A cena chamou a atenção de pedestres e passageiros que aguardavam o transporte público.

A Polícia Militar foi acionada, mas o carro ainda seguia no local por volta do meio-dia.

