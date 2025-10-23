Nova camisa do Franca Basquete começa a ser vendida por R$ 422

A nova camisa do Sesi Franca Basquete para a temporada 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil) começou a ser vendida pelo preço de R$ 422,91. O valor faz do uniforme francano o mais valioso entre os clubes da liga nacional.

Nos sites oficiais das equipes, o Flamengo, atual rival direto do Franca, comercializa seu uniforme por R$ 399,99. Já o 123 Minas vende a camisa por R$ 179,99, e o Mogi Basquete por R$ 189,99. Apenas esses três clubes do NBB oferecem uniformes em lojas oficiais.

O valor da camisa do Sesi Franca se aproxima de valores praticados na NBA (National Basketball Association), a liga de basquete mais valiosa do mundo. Modelos oficiais de equipes como o Phoenix Suns, por exemplo, podem ser encontrados por cerca de R$ 417.