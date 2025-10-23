23 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
MARCA VALORIZADA

Nova camisa do Franca Basquete começa a ser vendida por R$ 422

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Sesi Franca Basquete
Nova camisa do Franca Basquete sendo utilizada nas finais do Paulista
Nova camisa do Franca Basquete sendo utilizada nas finais do Paulista

A nova camisa do Sesi Franca Basquete para a temporada 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil) começou a ser vendida pelo preço de R$ 422,91. O valor faz do uniforme francano o mais valioso entre os clubes da liga nacional.

Nos sites oficiais das equipes, o Flamengo, atual rival direto do Franca, comercializa seu uniforme por R$ 399,99. Já o 123 Minas vende a camisa por R$ 179,99, e o Mogi Basquete por R$ 189,99. Apenas esses três clubes do NBB oferecem uniformes em lojas oficiais.

O valor da camisa do Sesi Franca se aproxima de valores praticados na NBA (National Basketball Association), a liga de basquete mais valiosa do mundo. Modelos oficiais de equipes como o Phoenix Suns, por exemplo, podem ser encontrados por cerca de R$ 417.

Quando comparado ao futebol, esporte mais popular do país, o contraste também é evidente. Camisas de clubes como Corinthians e São Paulo custam em média R$ 332, enquanto as do Palmeiras saem por R$ 369,99, e as do Flamengo, por R$ 399.

Para esta temporada o Franca traz uma nova fornecedora, a Larulp, substituindo a Topper. Os modelos são dividos em três kits, sendo um branco com vermelho, o outro preto com vermelho e mais um vermelho com branco.

navegação navegação

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários