Polícia Ambiental apreende mais de 70 kg de peixes em Rifaina

A Polícia Militar Ambiental aplicou multa de R$ 4.828, durante uma ação de fiscalização no Reservatório da Usina Hidrelétrica de Jaguara, em Rifaina, na região de Franca, nessa terça-feira, 21. Dois homens foram autuados por pescar quantidade superior à permitida, conforme a legislação ambiental.

A ocorrência foi atendida pelo 1º Sargento PM Tiago e Cabo PM Rufino, sob o comando do 1º Tenente PM R. Silva e do Capitão PM Eufrásio, comandante da 3ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar Ambiental.

Durante a Operação Pré-Piracema, os policiais receberam uma denúncia de que dois indivíduos praticavam pesca predatória no Rio Grande, utilizando arbalete. O veículo dos suspeitos foi localizado e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a abordagem, a vistoria nos pescados revelou 98,7 quilos de tilápia capturados.