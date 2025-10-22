Polícia Ambiental apreende mais de 70 kg de peixes em Rifaina

A Polícia Militar Ambiental aplicou multa de R$ 4.828, durante uma ação de fiscalização no Reservatório da Usina Hidrelétrica de Jaguara, em Rifaina, na região de Franca, nessa terça-feira, 21. Dois homens foram autuados por pescar quantidade superior à permitida, conforme a legislação ambiental.
A ocorrência foi atendida pelo 1º Sargento PM Tiago e Cabo PM Rufino, sob o comando do 1º Tenente PM R. Silva e do Capitão PM Eufrásio, comandante da 3ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar Ambiental.
Durante a Operação Pré-Piracema, os policiais receberam uma denúncia de que dois indivíduos praticavam pesca predatória no Rio Grande, utilizando arbalete. O veículo dos suspeitos foi localizado e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a abordagem, a vistoria nos pescados revelou 98,7 quilos de tilápia capturados.
De acordo com a legislação vigente, é permitido o transporte de até 20 quilos de peixe e mais dois exemplares por pescador. Assim, o excedente 70,7 quilos de pescado foi apreendido.
Os dois pescadores receberam multas individuais de R$ 2.414, totalizando R$ 4.828, além da apreensão dos petrechos utilizados. O pescado apreendido foi destinado a uma instituição de caridade do município.
