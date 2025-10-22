Rifaina reforça demarcação para embarcações na 'prainha'

A Prefeitura de Rifaina, por meio da Secretaria de Turismo, adquiriu 50 boias de arrinque e 500 metros de cabo de aço, em um investimento de R$ 20.895,00. O material será usado para reforçar a demarcação náutica na represa do Rio Grande, que separa as áreas destinadas aos banhistas das zonas de circulação de embarcações, como barcos, lanchas e jet skis.
A iniciativa tem como objetivo ampliar a segurança e a organização da orla da praia, garantindo mais tranquilidade aos moradores e turistas que visitam o município. Rifaina é reconhecida como um dos principais destinos de turismo náutico e de lazer da região e recebe um grande público nos fins de semana.
De acordo com o prefeito Junior da Saúde (PSD), a instalação dos novos equipamentos deve começar nos próximos dias, com prioridade para os trechos de maior movimentação na represa.
O secretário de Turismo, Cláudio Masson, destacou que o investimento faz parte do conjunto de ações de preparação para a alta temporada. "Rifaina é referência em turismo náutico, e cuidar da segurança da nossa orla é fundamental para garantir uma experiência positiva e segura a todos que visitam a cidade", finalizou o secretário.
