Pescadores fogem da Ambiental e deixam 68 kg de peixes para trás

Durante patrulhamento de rotina na zona rural de Ituverava, na noite desta terça-feira, 21, os policiais militares ambientais Murilo e Dayana identificaram sinais de pesca ilegal no trecho do Rio do Carmo, nas proximidades do bairro São Benedito da Cachoeirinha. Os pescadores fugiram, mas os policiais conseguiram apreender 68 kg de peixes, que foram doados a um abrigo de idosos.

Ao se aproximar da área, a equipe avistou dois homens às margens do rio. Assim que perceberam a presença da viatura, os suspeitos fugiram em direção ao canavial, não sendo possível abordá-los.

Durante a varredura nas imediações, os policiais encontraram três sacos escondidos entre a plantação de cana, contendo aproximadamente 68 quilos de peixes da espécie Curimbatá, todos já limpos e prontos para o consumo.