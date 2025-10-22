22 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
POLÍCIA MILITAR

Pescadores fogem da Ambiental e deixam 68 kg de peixes para trás

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Ambiental
Policial entrega os peixes apreendidos a abrigo de idosos
Policial entrega os peixes apreendidos a abrigo de idosos

Durante patrulhamento de rotina na zona rural de Ituverava, na noite desta terça-feira, 21, os policiais militares ambientais Murilo e Dayana identificaram sinais de pesca ilegal no trecho do Rio do Carmo, nas proximidades do bairro São Benedito da Cachoeirinha. Os pescadores fugiram, mas os policiais conseguiram apreender 68 kg de peixes, que foram doados a um abrigo de idosos.

Ao se aproximar da área, a equipe avistou dois homens às margens do rio. Assim que perceberam a presença da viatura, os suspeitos fugiram em direção ao canavial, não sendo possível abordá-los.

Durante a varredura nas imediações, os policiais encontraram três sacos escondidos entre a plantação de cana, contendo aproximadamente 68 quilos de peixes da espécie Curimbatá, todos já limpos e prontos para o consumo.

Os peixes foram apreendidos e, seguindo a destinação prevista por lei, entregues ao Abrigo de Idosos “Comendador Takayuki Maeda”, em Ituverava.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários