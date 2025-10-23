Moradores denunciam esquina escura e cobram iluminação em Franca

Moradores das imediações da esquina entre as ruas Joaquim Cândido Guillobel e Drauzio MMDC, no Prolongamento Vila Santa Terezinha, em Franca, denunciam um problema que tem causado insegurança durante a noite: a falta de iluminação pública no cruzamento. Segundo eles, o braço de luz que iluminava o trecho foi retirado por funcionários da CPFL há algum tempo e desde então, a Prefeitura não tomou providências para repor o equipamento.
Por se tratar de uma esquina fechada e com pouca movimentação, a ausência da iluminação deixou o local completamente às escuras. Do outro lado da rua, há apenas uma chácara cercada, sem vizinhos ou comércio, o que contribui para que a área fique ainda mais deserta. “Quem mora aqui sabe o medo que é passar por essa esquina à noite. A escuridão é total e isso traz insegurança para pedestres e motoristas”, relatou um morador.
A comunidade afirma que já procurou a Prefeitura, mas até agora não recebeu retorno concreto. “A gente se sente abandonado. Não adianta vir aqui de dia, tem que vir à noite para ver como é perigoso. O risco de assaltos, acidentes ou até algo pior é real”, completou.
Os moradores também criticam a falta de equilíbrio na distribuição da iluminação pública. Eles citam como exemplo a Praça das Bandeiras, na avenida Brasil, onde há dois braços de luz instalados lado a lado. “Não faz sentido ter dois braços juntos em um lugar bem iluminado, enquanto aqui não tem nenhum. A Prefeitura poderia simplesmente remanejar um para cá”, afirmam.
O pedido da comunidade é simples: que a Prefeitura ou a concessionária responsável instalem novamente um braço de luz no local, garantindo mais segurança e tranquilidade para quem mora e circula pela região.
O que diz a Prefeitura?
Em resposta, a Secretaria de Infraestrutura informou que notificará a CPFL Paulista para fazer a reinstalação do braço de luz no local, atendendo à reivindicação da comunidade.
O que diz a CPFL?
Em nota, a CPFL informou que o poste localizado no cruzamento das ruas Joaquim Cândido Guillobel e Drauzio MMDC foi substituído durante uma manutenção na rede de distribuição. A empresa acrescentou que a reposição do braço e da lâmpada de iluminação pública no novo poste já está programada.
